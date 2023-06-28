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Yaşam

Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayramın ilk günü tatilcilerin akınına uğradı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçesi Karasu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Osman Nevtan Angün  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Sakarya'nın sahil kenti Karasu, bayramın ilk günü tatilcilerin akınına uğradı Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Tatil dolayısıyla ilçeyi tercih eden bölge ve çevre illerin sakinlerinin yanı sıra yurt dışından gelen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü sahil kentinde, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Sahilde önlemlerini arttıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri, 4 kurtarma ve 1 hasta nakil aracı ile 29 gözetleme kulesinde 40 personelle hizmet veriyor.

Cankurtaran Grup Eğitmeni Yusuf Serdar Aldanmaz, gazetecilere, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için önlemleri aldıklarını belirtti.

Tatile gelen Şafak İlgün, ilçenin havasının güzel olduğunu söyledi.

Sümeyye Uyar da Karasu’yu çok sevdiklerini dile getirerek, "Denizi çok güzel, suyu ılık ve havası güzel. Tercihimiz her zaman Karasu oluyor." dedi.

Mert Ataş da yaklaşık 6 yıldır tatil için ilçeye geldiklerini dile getirerek, "Çok keyifli tatil geçiriyoruz. Karasu Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şevval Bennu Ortaba, "Gayet eğlenceli geçiyor tatilimiz. Arife gününe göre çok kalabalık. Daha da kalabalık olacağını düşünüyorum. Çok tatil yeri gezdim ama Karasu’nun denizi ve kumu daha güzel." ifadelerini kullandı.

Beren Güleç ise tatil için Ankara'dan 3 yıldır ilçeye geldiklerini, eğlenceli ve güzel zaman geçirdiklerini kaydetti.

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