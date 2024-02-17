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Yaşam

Sakarya'da "minik şefler" okulda oluşturulan mutfakta yemek yapmayı öğreniyor

Sakarya'daki Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri, okulda kurulan mutfak atölyesinde uygulamalı ders alıyor.

Mehmet Karakaş  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Sakarya'da "minik şefler" okulda oluşturulan mutfakta yemek yapmayı öğreniyor Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Öğrenciler, proje kapsamında öğretmenleri tarafından kurulan "Minik Şefler Mutfak Atölyesi"nde, öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buluyor, sağlıklı beslenme hakkında bilinçlendiriliyor.

Okul müdürü Cemal Yamak, AA muhabirine, öğrencilerin hayata hazırlanmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencileri okula alıştırmak ve derse mutlu girmelerini sağlamak için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu anlatan Yamak, çocukların burada tecrübe kazandığını ve kendi yaptıkları ürünleri yediğini ifade etti.

Sınıf öğretmeni Meral Karaman da çocukların atölyede hem eğlendiğini hem de sağlıklı ürün hazırlamayı öğrendiğini dile getirdi.

İlkokulda belli alışkanlıkların kazanılmasının önemine değinen Karaman, çocukların, eğitimin yanında günlük hayatta karşılaşacakları işleri burada yaptığını, atölyede özel ilgileri ve yeteneklerini keşfedebildiğini belirtti.

Aşçı Kübra Çelik ise öğrencilerin kendilerine ve çevrelerine faydalı olabilecek etkinlikler yaptığını, onlara mutfakta oluşabilecek kazaları önlenmeyi, lezzetli yemekler hazırlamayı ve işe sevgilerini katmayı öğrettiklerini kaydetti.

Öğrenci Saliha Bayrak, "Farklı günlerde farklı yiyecekler yapıyoruz. Arkadaşlarımla paylaşmayı, iş yaptığımız yerleri temiz tutmayı ve yemek yaparken püf noktalarını öğreniyoruz." dedi.

Defne Güleryüz de çeşitli yiyecekler hazırladıkları atölyede, ekip olarak çalışmayı ve paylaşmayı öğrendiklerini söyledi.

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