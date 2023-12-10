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Yaşam

Sakarya'da kadınlar organizasyonlarda Hint kınası uygulayarak gelir sağlıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde açılan kursta Hint kınası yapımını öğrenen kadınlar, düğün ve festival gibi çeşitli etkinliklerde çalışarak gelir kazanıyor.

Mehmet Karakaş  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Sakarya'da kadınlar organizasyonlarda Hint kınası uygulayarak gelir sağlıyor Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde 244 saatlik kursa katılan 20 kadın, el ve bileklere Hint kınasıyla geleneksel motifler çizmeyi öğreniyor.

Hobi olarak başladıkları kursu meslek haline dönüştüren bazı kadınlar, düğün ve festival gibi çeşitli organizasyonlarda çalışıyor.

Bu sayede aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlar, herkese kurslara katılmalarını tavsiye ediyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, AA muhabirine, her zaman piyasada ihtiyaç olan kursları açtıklarını, bunlardan birinin de Hint kınası uygulama kursu olduğunu anlattı.

Kursiyerlerin burada ciddi anlamda eğitim aldığını aktaran Kıral, "Cemiyetlerde, festivallerde, çeşitli organizasyon şirketlerinde ilgililere uygulayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kurslarımız oldukça yoğun talep görmektedir. Bizler de bu talebi karşılamaya gayret ediyoruz." dedi.

Eğitmen Melike Topaloğlu da kınanın Türk kültüründe de olduğunu ve artık çiçek desenleri gibi motiflerle ellerin üstünde kullanılmaya başlandığını belirterek, "Her tür organizasyonda, festivallerde, özellikle kına geceleri ve sünnet cemiyetlerinde elleri süslü şekilde kınalayarak hem işimizi eğlenceli hale getiriyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Burada çok güzel şeyler öğrendiklerini dile getiren kursiyer Emel İnce ise "Aslında hobi olarak başladım ama mesleki açıdan da olabileceğini düşündüm. Oldukça memnunuz ve ortaya çok güzel şeyler çıkarıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, herkese de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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