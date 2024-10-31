Dolar
34.28
Euro
37.33
Altın
2,740.09
ETH/USDT
2,557.00
BTC/USDT
70,447.00
BIST 100
8,934.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, araç seyir halindeyken fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Uğur Subaşı  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinin Terminal-Kampüs hattı arasında çalışan otobüsüne binen bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaşarak bayıldı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Suat Ertek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi.

Güzergahını değiştiren Ertek, yolcuyu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli"

Suat Ertek, yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir yolcunun çığlık atıp fenalaşması üzerine aracı durdurup yanına gittiğini söyledi.

O esnada herkesi sakinleştirdiğini anlatan Ertek, "En kısa sürede hastaneye gideceğimizi söyledim. 112'yi arayarak ne yapmam gerektiğini sordum. Otobüsle gidebileceğim yere kadar gittim. Sağlık personeli hastaya ilk müdahaleyi yapmak üzere aldı." diye konuştu.

İnsanlık vazifesini yerine getirdiğini belirten Ertek, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Hem kurumum adına hem de duyarlı bir vatandaş olarak böyle acil durumlara müdahale, bizler için bir görevdir." dedi.

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımıza her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğunu ve bu hassasiyetle çalışmaları gerektiğini her durumda bildiriyoruz. İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde yolcunun fenalaşması üzerine şoförün güzergah değiştirerek hastanenin acil servisine gitmesi yer alıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
17 ilde 54 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi için 2030-2031 tarihini işaret etti
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi
Bakan Güler: Deniz Kuvvetlerimiz, dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir
Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Benzer haberler

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Profesyonel boksör Emre, WBF Asya-Avrupa-Türkiye Şampiyonası'nda kemer için ringe çıkacak

Yarım asırdır birlikte ayakkabı üreten baba oğul, 10 metrekarelik dükkanlarında zamana direniyor

Çam Dağı'na hazan mevsiminin renkleri hakim oldu

Çam Dağı'na hazan mevsiminin renkleri hakim oldu
Sakarya, 9 ayda ürettiği taşıtın yüzde 74'ten fazlasını ihraç etti

Sakarya, 9 ayda ürettiği taşıtın yüzde 74'ten fazlasını ihraç etti
Sakarya ve Kocaeli'de sis etkili oldu

Sakarya ve Kocaeli'de sis etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet