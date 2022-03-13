Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,985.55
ETH/USDT
2,582.50
BTC/USDT
38,907.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da “Kaan Uygulama Eğitimleri Açılış Programı”nda konuşuyor. İstanbul'da kar yağışının beyaza bürüdüğü Yavuz Sultan Selim Camisi havadan görüntülendi. -VTR
logo
Yaşam

Saatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Erzincanlı Sebahattin Tanoğlu, sağlığı el verdiği sürece ömrünün sonuna kadar zanaatını icra etmeyi düşünüyor.

Barış Yalçınkaya   | 13.03.2022
Saatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor Fotoğraf: Barış Yalçınkaya/AA

Erzincan

Erzincan'da yaşayan 74 yaşındaki Sebahattin Tanoğlu, 55 yıldır 20 metrekarelik dükkanında saat tamiri yapıyor.

Ağabeyinin yönlendirmesiyle çocuk yaşlarda kentteki bir saat tamircisinin yanında çırak olarak mesleği öğrenen Tanoğlu, 1967'de Merkez Çarşısı'nda 20 metrekarelik dükkan açtı.

Mesleğini kentte ilk günkü heyecanla sürdüren Tanoğlu, 55 yıldır saat tamirinde kullandığı merceği gözünden, tornavidayı ise elinden düşürmüyor.

Sağlığı el verdiği sürece ömrünün sonuna kadar zanaatını icra etmeyi düşünen Sebahattin Tanoğlu, AA muhabirine, eski zamanlarda saatin çok değerli olduğunu söyledi.

Şimdi insanların çoğunun zamanı cep telefonlarından takip ettiğini belirten Tanoğlu, şöyle konuştu:

"Öyle zamanlar oluyordu ki geceleri sabahlara kadar saat tamiri yapıyorduk. Kurmalı saatler vardı ve tamirat yapardık. 1977'den sonra yavaş yavaş pilli saate dönüldü. Şimdi kurmalı saate önem veren yok, artık hep pilli saat var. Mesleğimiz bitti diyebiliriz. Çırak yok, yanımda çalışanlar hepsi ayrıldı."

"Yapamadığım bir saat olduğunda üzülüyorum"

Tanoğlu, mesleğe ilk başladığı günden bu yana işini titizlikle yaptığını belirterek, öncelikli amacının vatandaş memnuniyeti olduğunu dile getirdi.

Bozuk bir saati çalıştırdığı zaman mutluluk yaşadığını anlatan Tanoğlu, şunları kaydetti:

"Para kazanacağım diye değil de vatandaşın işini yapıp, memnun etmek için çalıştım. Benim için önemli olan öncelikle saatin çalışması. Yapamadığım bir saat olduğunda üzülüyorum. İş yerine gelip saatle uğraştığım zaman vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bir saati söküp uğraşırken tamiratını yapana kadar, bir bakıyorum öğlen olmuş. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Parçası bulunan kurmalı saatlerden tamiratını yapamayacağım yoktur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 967 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 588, Hong Kong'da 29 bin 381 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı
Türkiye'de 25 bin 401 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Saatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor

Saatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor

653 kişinin hayatını kaybettiği 'Erzincan depremi' unutulmuyor

Erzincan'ın kadın sporcuları 'olimpiyat madalyası' hedefliyor

Sanayideki araçlar 'Gülseren yenge'nin elinde güzelleşiyor

Sanayideki araçlar 'Gülseren yenge'nin elinde güzelleşiyor
Erzincanlı usta, hüsnühat ile ebruyu bakırla buluşturdu

Erzincanlı usta, hüsnühat ile ebruyu bakırla buluşturdu
Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor

Hassas burun 'Tatya', komandoları bombalı tuzaklardan koruyor