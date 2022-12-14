Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,809.20
ETH/USDT
1,323.00
BTC/USDT
17,808.00
BIST 100
5,294.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi öncesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "aile fotoğrafı" çekimine katıldı
logo
Yaşam

PTT'den "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT, "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Enes Duran   | 14.12.2022
PTT'den "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ile söz konusu pula ait 22,5 bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Doğadaki Ortak Yaşam 14.12.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturmasında eski başkan Hazinedar'ın ifade işlemleri başladı
Son dönemdeki yağışlar kanoladaki "kuraklık stresi"ni ortadan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

PTT'den "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT'den "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet