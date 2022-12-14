PTT'den "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı
PTT, "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.
Ankara
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ile söz konusu pula ait 22,5 bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Doğadaki Ortak Yaşam 14.12.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.