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Yaşam

Pamukkale 25 yılda 37 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, ziyaretçi sayılarının düzenli kaydedildiği 2000'den bu yıla kadar 37 milyon 401 bin 110 misafiri konuk etti.

Sebahatdin Zeyrek  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Pamukkale 25 yılda 37 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

​​​​​​​Gözde turizm merkezleri arasında yer alan Denizli'deki Pamukkale, her mevsim ilgi görüyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelenler, travertenleriyle benzersiz doğal güzelliğe sahip Pamukkale'de, geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan Hierapolis Antik Kenti'nde tarihle iç içe vakit geçiriyor.

Antik kentteki hamam-bazilika, tiyatro, Apollon Tapınağı, su kanalları, kiliseler, bölgenin doğal güzelliklerini tarihin mirasıyla harmanlıyor.

Beyaz travertenlerde yürüyen, sıcak su dolu havuzlara girenler, çektikleri fotoğraf ve videolarla bu anlarını unutulmaz kılıyor.

Ziyaretçi sayısı yükselişte

Ziyaretçi sayısının düzenli kayıt altına alındığı 2000 yılından 2025'e kadar 37 milyon 401 bin 110 kişiyi ağırlayan Pamukkale'de, turist sayısı son yıllarda artış gösteriyor.

Kovid-19 salgını ve tedbirlerinin olduğu 2020'de ziyaretçi sayısı düşen ören yeri, 2021 yılından itibaren tekrar yoğun günlerine döndü.

Pamukkale'nin 2020 yılında 625 bin 210'a düşen ziyaretçi sayısı, 2021'de 1 milyon 200 bin 650, 2022'de 1 milyon 990 bin 786, 2023'te 2 milyon 200 bin 171'e, geçen sene de 2 milyon 445 bin 733'e yükseldi.

Yılın iki ayındaki ziyaretçi sayısı 173 bin 622

Kente gelenlerin önemli uğrak noktası Pamukkale, bu yılın iki ayında 173 bin 622 ziyaretçiyi ağırladı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, AA muhabirine, Pamukkale'nin ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Yılın iki ayındaki ziyaretçi sayısının da geçen senenin aynı dönemine göre arttığını belirten Otaklı, "Pamukkale'ye bu yıl koyduğumuz 3 milyon turist hedefini yakalayacağımıza hatta bunu aşacağımıza inanıyorum." dedi.

Otaklı, Pamukkale'nin eşsiz doğal güzelliği travertenler ve antik kentin tarihi zenginliğinin bir arada olmasının turistleri çok etkilediğini belirterek, "Oranın içinde yürümeyi, antik havuzda yüzmeyi, antik kentte dolaşmayı, antik tiyatro içerisinde gezmeyi çok seviyorlar. İnanç ve kültür turizmi açısından da Pamukkale'deki antik kent, turistlerin en önemli uğrak noktaları arasında geliyor." diye konuştu.

Pamukkale'nin yıllara göre ziyaretçi sayıları şöyle:

2000839.264
20011.107.214
20021.152.000
2003999.650
20041.260.250
20051.358.500
2006993.400
20071.153.410
20081.408.213
20091.323.961
20101.495.046
20111.713.695
20121.612.723
20131.699.772
20141.875.000
20151.710.094
2016974.508
20171.523.912
20182.157.703
20192.580.245
2020625.210
20211.200.650
20221.990.786
20232.200.171
20242.445.733


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