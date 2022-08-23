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Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı Kiev'deki Kreşatik Caddesi ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergileniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de ''Yüz Yüze Gönül Gönüle'' programı kapsamında, STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşuyor.
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Yaşam

Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde oturan 58 yaşındaki ayakkabı ustası Özcan Taşkaya, el emeğiyle yaptığı üretimi 45 yıldır sürdürüyor.

Davut Genç   | 23.08.2022
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor Fotoğraf: Davut Genç - AA

Sakarya

Mesleğe 1977 yılında adım atan Taşkaya, her gün ilk günkü heyecanla iş yerini açıyor.

Taşkaya, yıllardır el emeği ayakkabı üretimiyle geçimini sağlıyor.

Atölyesinde tek başına yılda yaklaşık 100 çift ayakkabı üreten Taşkaya, imkanlar el verdiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

Özcan Taşkaya, AA muhabirine, yıllardır el emeği ayakkabı üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Taşkaya, el emeği ayakkabı üretiminin zahmetli olduğunu dile getirerek, "Ayakkabıyı ve tamiratını herkes yapamaz. Bunlar marifet, hüner isteyen şeyler." dedi.

Mesleğin son temsilcileri olduklarını belirten Taşkaya, çırak bulamadıklarını kaydetti.

Taşkaya, elinden geldiğince mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

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