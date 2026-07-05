Balıkesir ve Diyarbakır'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bestami Bodruk, Bilal Çelikten, Miraç Kaya
05 Temmuz 2026•Güncelleme: 05 Temmuz 2026
Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ve bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale ediliyor.
Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Balıkesir
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, daha sonra ormana sıçradı.
İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.