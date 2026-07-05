İstanbul'da Gece Maratonu koşuldu

Sarıyer'de 10,5, 21 ve 42 kilometrelik parkurlardan oluşan Gece Maratonu yapıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyon, 32 ülkeden 370 koşucunun katılımıyla Sarıyer sahil yolunda gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Sarıyer Belediyesinin destekleriyle Oryantiring Akademi tarafından düzenlenen yarışta sporcular, 10,5 kilometrede bireysel, 21 ve 42 kilometrede ise takım halinde yarıştı.

Çayırbaşı Stadyumu'nun önünden start alan koşucular, daha sonra sahile inerek Haydar Aliyev ve Meserburnu caddelerinden geçip yeniden start noktasına ulaşarak yarışı tamamladı.

Yarışın 10,5 kilometrelik parkurunda erkeklerde Niek Bongers, kadınlarda ise Mahsa Rakhshandeh birinci oldu.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcuları da yarıştı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları Hasan Hüseyin Kul, Ali Atmaca, Ekrem Biçeroğlu ve Bekir Ümit Uğurlukan da organizasyona katıldı.

AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, yarışta 10,5 kilometrelik parkuru 40 dakika 27 saniyede tamamlayarak genel kategoride 6'ncı, 40 yaş üstü kategoride ise birinci oldu.

Kul'a madalyasını TAF Temsilcisi Süha Günermengi takdim etti.