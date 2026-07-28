Irak Başbakanı Zeydi, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da

Irak Başbakanı Zeydi'yi taşıyan uçak Ankara'ya ulaştı.

Zeydi'yi Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Zeydi'nin Ankara temasları kapsamında ekonomi, su, güvenlik ve yatırım başta olmak üzere Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Irak Başbakanı Zeydi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Irak Başbakanlık Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Zeydi'nin Anıtkabir'i ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Zeydi'nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da yer aldığı heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflara da yer verildi.