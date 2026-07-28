Dışişleri Bakanı Fidan, Sudanlı mevkidaşı Salim ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim ile başkent Ankara'da bir araya geldi.
Gökhan Çeliker
28 Temmuz 2026•Güncelleme: 28 Temmuz 2026
Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu / AA
ANKARA
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Salim Ankara'da görüştü.
İki bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da imzaladı.