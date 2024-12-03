Dolar
34.75
Euro
36.54
Altın
2,639.96
ETH/USDT
3,588.10
BTC/USDT
95,967.00
BIST 100
9,824.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Nevşehir'de asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e Jandarma'dan jest

Dünya Engelliler Günü'nde hediye edilen üniformayı giyen Zeynep, ekiplerle devriye görevine katılıp karakolları ziyaret etti.

Behçet Alkan  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Nevşehir'de asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e Jandarma'dan jest

Nevşehir

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e üniforma hediye etti, birlikte devriye görevine çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma ekipleri, askerliğe ilgi duyduğunu öğrendikleri Göreme beldesinde yaşayan ve küçük yaşlarda epilepsinin spesifik türü "west sendromu" teşhisi konulan 30 yaşındaki Zeynep Uğur'u, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret etti.

Jandarma personeliyle sohbet eden Uğur, hediye edilen üniformayı giydi, ekip aracıyla devriye görevine katılıp Göreme ve Paşabağı'ndaki karakolları ziyaret etti.

Doğum günü olması münasebetiyle kendisi için hazırlanan pastayı da kesen Uğur, Jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca Uğur'un hayaline kavuştuğu programla ilgili kaydedilen görüntülerden klip hazırlanırken, görüntülerin sonuna "En güzel ve özel kalplerin hayalinde olmak bize azimle çalışma gücü veriyor" notu paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Bütün kurumlarımızla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz
Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten düşen yolcu yaralandı
Emine Erdoğan, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını yaptı
Çorum'da köyde yiyecek arayan kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüphelinin yeni iddianame kapsamında yargılanmalarına devam edildi

Benzer haberler

Nevşehir'de asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e Jandarma'dan jest

Nevşehir'de asker olma hayali kuran engelli Zeynep'e Jandarma'dan jest

Öğretmenler engellilik konusunda farkındalık oluşturmak için kısa film çekti

Bilecik'te özel gereksinimli bireyler hediyelik eşya üretiyor

"Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi" treni, Ankara'dan uğurlandı

"Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi" treni, Ankara'dan uğurlandı
Vanlı engelli sporcular, milli takıma seçilmek için raket sallıyor

Vanlı engelli sporcular, milli takıma seçilmek için raket sallıyor
Bedensel engelli çift hayatın zorluklarını birlikte aşıyor

Bedensel engelli çift hayatın zorluklarını birlikte aşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet