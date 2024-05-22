Dolar
32.18
Euro
34.90
Altın
2,417.36
ETH/USDT
3,743.00
BTC/USDT
70,108.00
BIST 100
10,921.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Nepalli dağcı Kami Rita, 30. kez Everest'in zirvesine tırmanarak kendi rekorunu yeniledi

Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 30. kez ulaşmayı başararak bir ayda ikinci kez dünya rekoruna imza attı.

Aynur Şeyma Asan  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Nepalli dağcı Kami Rita, 30. kez Everest'in zirvesine tırmanarak kendi rekorunu yeniledi

Katmandu

Hükümet yetkililerinden Khim Lal Gautam, yaptığı açıklamada Rita'nın 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye yerel saatle 08.00 sularında ulaştığını belirtti.

Böylece Rita, zirveye bu ay ikinci tırmanışıyla rekorunu tazeledi ve "Everest zirvesine en çok çıkan insan" ünvanını korumuş oldu.

İlk kez 1994'te Everest zirvesine çıkan 54 yaşındaki Rita, 12 Mayıs'taki 29'uncu tırmanışının ardından 30. kez zirveye adım attı.

Nepal'in, nisan-haziran döneminde devam edecek tırmanış sezonu kapsamında 414 dağcıya Everest'e tırmanma izni verdiği bilgisi paylaşıldı.

600'den fazla dağcı, geçen yıl Everest'in zirvesine tırmanmayı başarırken 18 dağcı hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Türk dünyasındaki kardeşlerimizi Gazze'deki vahşet karşısında seslerini daha fazla yükseltmeye çağırıyorum
İtalya'daki organize suç örgütü operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
İstatistikler Türkiye'nin 100 milyon nüfusa ulaşmasının zor olduğunu gösteriyor
Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
Malatya'da depremlerde 31 kişinin öldüğü 2 binada "kötü malzeme" kullanıldığı belirlendi

Benzer haberler

Nepalli dağcı Kami Rita, 30. kez Everest'in zirvesine tırmanarak kendi rekorunu yeniledi

Nepalli dağcı Kami Rita, 30. kez Everest'in zirvesine tırmanarak kendi rekorunu yeniledi

Pakistanlı dağcı Han, oksijen takviyesi almadan Everest'in zirvesine tırmandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet