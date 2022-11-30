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Yaşam

Nemrut Krater Gölü karla kaplandı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü karla kaplandı.

Şener Toktaş   | 30.11.2022
Nemrut Krater Gölü karla kaplandı Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, kentte etkili olan karla beyaza büründü.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, diğer mevsimlerde olduğu gibi kışın da doğası ve güzel manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Gölün mavi suyunun beyaz örtüyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

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