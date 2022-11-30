Nemrut Krater Gölü karla kaplandı
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü karla kaplandı.
Bitlis
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, kentte etkili olan karla beyaza büründü.
Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, diğer mevsimlerde olduğu gibi kışın da doğası ve güzel manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.
Gölün mavi suyunun beyaz örtüyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.