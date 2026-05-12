Viyana'da aktivist ve sanatçılar, Eurovision'da yarışacak İsrail'in protesto edilmesi çağrısı yaptı Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde aktivistler ve sanatçılar, İsrail'in yarışmaya katılımına karşı protesto çağrısı yaptı.

Antisiyonist Yahudi aktivist, film yapımcısı ve akademisyen Haim Bresheeth, Yahudi Anti-Siyonist İnisiyatifinden aktivist Dalia Sarig-Fellner, Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli Avusturyalı sanatçı Patrick Bongola (Topoke), Avusturyalı aktivist Rafael Eisler ve "Nekbe" tanığı Dr. Sami Ayad, Filistin Dayanışması Avusturya tarafından Viyana'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında, 15 Mayıs'ta, İsrail'in Eurovision'a katılmasına tepki olarak "Şarkı Protestosu" başlığıyla yapılacak alternatif etkinliğe ve 16 Mayıs'ta yapılacak protesto yürüyüşüne ilişkin bilgi paylaşıldı.

Konuşmacılar, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının "sanat yoluyla imaj temizleme" anlamına geldiğini belirterek, İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrısında bulundu.

"İsrail soykırım yaptığı halde yarışmaya kabul ediliyor"

Bresheeth, yaptığı konuşmada, Eurovision'un "barış, sanat ve birlik" değerlerini temsil ettiğini ancak İsrail'in yarışmaya katılımının bu değerlerle çeliştiğini vurguladı.

İsrail'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası uygulanan yaptırımlara benzer şekilde yarışmadan çıkarılmadığını anımsatan Bresheeth, "Rusya, Ukrayna'ya saldırdığı için yarışmaya alınmadı. İsrail ise soykırım yaptığı halde yarışmaya kabul ediliyor. Bunun insanlara açıklanması gerekiyor." dedi.

Bresheeth, medyanın, protestoları ve Gazze'de yaşananları daha görünür hale getirmesi gerektiğini dile getirerek, "Gazze'de öldürülen gazetecileri ve hala haber yapmaya çalışanları unutmayın. Gazze artık neredeyse yok edildi. Bir zamanlar 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı yerde bugün insanlar evsiz, susuz ve medyasız bırakıldı." ifadelerini kullandı.

İsrailli ve Yahudi olduğuna dikkati çeken Bresheeth, "Bu olanların Yahudilikle hiçbir ilgisi yok. Bunun insanlıkla da ilgisi yok. Bu 2,5 yıl önce durdurulmalıydı." diye konuştu.

"Soykırım uygulayan bir devletin Viyana'da sahneye çıkıp şarkı söylemesi kabul edilemez"

Bresheeth, İsrail'in sadece Gazze'ye değil bölgedeki bütün ülkelere saldırdığını hatırlatarak, "Soykırım uygulayan bir devletin Viyana'da sahneye çıkıp şarkı söylemesi kabul edilemez. Viyana'nın ve elitlerinin soykırıma karşı kampanyaya öncülük etmesi gerekirken soykırımın tarafında yer alması gerçekten utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmasının Gazze'deki soykırımı durdurmayacağını ancak bunun "sembolik mesaj" olacağını belirten Bresheeth, insanların, "bir soykırım devletinin" yarışmada yer almasının yanlış olduğunu bildiğini ifade etti.

Bresheeth, İsrail'e yönelik kültürel ve akademik boykot çağrılarına ilişkin soruyu, İsrail'in onlarca yıldır işlediği suçlara rağmen uluslararası yaptırımlardan muaf tutulduğunu hatırlatarak yanıtladı.

Bu durumun İsrail toplumunda "cezasızlık" algısı oluşturduğunu kaydeden Bresheeth, Eurovision'un, barış, birliktelik ve yaşamla ilgili olduğunu ancak İsrail'in bu değerlerin hiçbirini temsil etmediğini vurguladı.

Aktivist Sarig-Fellner ise ailesinin bir bölümünün Nazi döneminde Filistin'e kaçtığını, diğer aile üyelerinin ise öldürüldüğünü anlatarak, "Bir daha asla" ilkesinin Gazze için de geçerli olması gerektiğini söyledi.

Sarig-Fellner, soykırım suçu işleyen İsrail'in Eurovision'dan derhal çıkarılması gerektiğine dikkati çekti.

"Sanatçıların İsrail ile aynı sahneyi paylaşmayı reddetmesi gerekiyor"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli Avusturyalı sanatçı Bongola da yarışmaya katılan sanatçılara İsrail'i protesto etmek amacıyla yarışmadan çekilmeleri çağrısı yaptı.

İsrail'i "soykırımcı" ve "apartheid uygulayan bir terör devleti" olarak nitelendiren Bongola, "Eğer bu devlet sevgi, kültür ve birliktelik sahnesi olarak sunulan Eurovision'da yer almaya devam edecekse, diğer sanatçıların İsrail ile aynı sahneyi paylaşmayı reddetmesi gerekiyor." dedi.

Her sanatçının hala yarışmadan çekilme imkanı bulunduğuna işaret eden Bongola, "İsrail yarışmadan çekilmeyecek, Avusturya hükümeti de İsrail'i yarışmadan çıkarmayacak. Bu nedenle her sanatçının ahlaki sorumluluk alarak Eurovision'dan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.