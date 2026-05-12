Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye merkezli düşünen herkese kapımızı ardına kadar açtık

12 Mayıs 2026•Güncelleme: 12 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Hizmetle, planla, projeyle, vizyonla işi olmayanların bizi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Biz işimize, önümüze bakacağız.
Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık.
81 vilayetimizi nasıl ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine, şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de partimizin saflarına dahil ediyoruz.
Hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum.
Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı.
Muhalefet öyle istiyor diye Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde ister yurt dışında, vatandaşlarımızı bağrımıza basamaya devam edeceğiz."