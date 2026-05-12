İsrail Meclisi, Batı Şeria'da İsrail işgalinin tarihi alanları kapsamasına yol açacak tasarıyı ilk oylamada onayladı

İsrail Meclisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Amit Halevi'nin sunduğu "Yahudiye ve Samariye (İsrail'in Batı Şeria için kullandığı isim) Kültürel Miras Kurumu" kurulmasını kapsayan yasa tasarısının ilk okumada onaylandığı belirtildi.

Tasarıya göre, kurulacak kültürel miras kurumuyla işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan antik eserlerin, kültürel mirasın ve arkeolojik alanların bakımından doğrudan İsrail devleti sorumlu olacak.

Bahse konu kurumun faaliyetleri Kültür Bakanlığı bütçesinden karşılanacak ve kurum, İsrail Eski Eserler Kurumu'na benzer bir şekilde yönetilecek.

Arkeolojik alanlarda kazı çalışmaları yapılması, alanların yönetimi ve arkeolojik amaçlarla arazi kamulaştırması gibi işgal altındaki Filistin topraklarını tehdit eden yetkilerin söz konusu kuruma verilmesi de yasa tasarısında yer alıyor.

İsrail Meclisi açıklamasında tasarının Batı Şeria'da antik eserler, kültürel miras alanları ve arkeolojik alanlarla ilgili devletin doğrudan sorumluluğunu temel mevzuata dahil etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Mecliste 14 red oyuna karşı 23 evet oyuyla ilk oylamadan geçen tasarı, yasalaşmadan önce gelecek 2 oylamaya hazırlık amacıyla Eğitim, Kültür ve Spor Komitesi'ne gönderilecek.

Tasarı, İsrail'in "Yahudi mirası alanları" olduğunu iddia ettiği binlerce arkeolojik alan da dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını da kapsayacak şekilde İsrail Eski Eserler Kurumu'nun yetki alanını genişletmeye yönelik devam eden politikaların bir parçasını oluşturuyor.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in iddia ettiği alanlar arasında yaklaşık 4,8 bin dönümlük alan üzerinde Arap, Kenan, Roma, Bizans, Fenike ve İslam medeniyetlerine ait antik eserler içeren, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastia beldesindeki arkeolojik alan da yer alıyor.

Tasarının yasalaşması için İsrail Meclisinde ikinci ve üçüncü oylamadan da geçmesi gerekiyor.

İsrail güvenlik kabinesi Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onaylamıştı

Son yıllarda, uluslararası ve Filistin'deki çevreler İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetleri yoluyla işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmeye çalıştığı konusunda uyarıda bulunuyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

Alınan kararlar izinsiz inşaat, su meselesi, arkeolojik ve çevresel alanlara verilen zararla ilgili ihlalleri ele alma bahanesi altında Filistin Yönetimi kontrolü altındaki bölgeler de dahil edilecek şekilde İsrail'in denetim ve uygulama yetkilerini genişletmeyi amaçlıyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, bazı kararlar El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahimi Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken, İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61’ini kapsıyor.