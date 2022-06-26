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Yaşam

Muş'ta geleneksel köyler arası at yarışı etkinliği düzenlendi

Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde geleneksel köyler arası at yarışı etkinliği düzenlendi.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım   | 26.06.2022
Muş'ta geleneksel köyler arası at yarışı etkinliği düzenlendi Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Köy sakinlerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları ve "Nuri Efendi Hipodromu" adını verdikleri düzlük alanda yapılan yarışa çevre ilçe ve köylerden gelenler de katıldı.

Vatandaşların ilgiyle izledikleri yarışların sonunda, Yılanlı köyünden Mehmet Nuri Yalçıner'in 4 yaşındaki "Mir Baran" adlı atı, 4 bin 500 metrelik parkurda birinci oldu.

Köy muhtarı Mehmet Lütfi Yalçıner, AA muhabirine, geleneksel hale getirdikleri yarışları yılda iki kez düzenlendiklerini söyledi.

At yarışının şenlik havasında geçtiğini ifade eden Yalçıner, "Köylülerin at yarışına yoğun isteği var. Devletimizden ricamız bu yarış alanının hipodrom yapılması. Yıllardır at yarışmalarımız devam ediyor. Bu şenliği çocuklarımıza aktarmak için çalışacağız. Yarışların yapıldığı alanı iş makinesiyle düzelttik. Birinci olan at sahibine bin lira ödül verdik. Bu atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir kültür mirasıdır. Buradaki atlarımızın birçoğu Türkiye Jokey Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara da katılıyor." diye konuştu.

Atı birinci olan Yalçıner ise yarışmaya katılanlara teşekkür ederek, "Mir Baran" adlı atının birinci olmasına sevindiğini aktardı.

Jokey Mehmet Şahin de Elazığ'dan gelip yarışmaya katıldığını ifade ederek, "Güzel bir yarış oldu. Öne geçerek mesafeyi korudum. Birinci oldum, çok güzel bir duygu. Burada ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Fevzi Yalçıner, yarışların köylülerden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Heyecanla yarışın yapılacağı zamanı beklediklerini anlatan Yalçıner, "Herkes yarışı izlemek için sabahın erken saatlerinde atların koşacağı alana geldi. Etkinliğimiz bir şölen havasında geçti." dedi.

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