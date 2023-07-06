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Yaşam

Muş'ta besiciler 2 bin 700 rakımlı yaylada koyunlarını kırkıyor

Muş'ta 2 bin 700 rakımlı Kurtik Yaylası'na çıkan besiciler, sıcaktan etkilenmemeleri için koyunlarını kırkmaya başladı.

Sabri Yıldırım  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Muş'ta besiciler 2 bin 700 rakımlı yaylada koyunlarını kırkıyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Merkeze bağlı Ilıca, Ağıllı, Derecek ve Üçevler köylerinde yaşayan besiciler, Kurtik Yaylası'nda hayvanlarının bakımını yapıyor.

Hayvanların süt ve et verimini artırmak için koyunlarını imece usulü özel makaslarla kırkan besiciler, elde edilen yünün satılması konusunda destek bekliyor.

Besicilerden Şerif Çetinbaş, AA muhabirine, yünleri kesilen hayvanların rahatladığını söyledi.

Temmuzun sonuna kadar kırkma çalışmasının devam ettiğini anlatan Çetinbaş, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklığı artmaya başladı. Koyunları kırkmadığımızda sütünden verim alamayız ve hastalanırlar. Bunun dışında kenelere maruz kalır. 500 koyundan yaklaşık 2 ton yün elde ediyoruz. Eskiden yünle yatak yapılıyordu ancak hazır yataklar üretildiği için yün satışlarında azalma oldu. Elyaf çeşitlerinin çıkması sonucu sağlıklı olan koyun yününe ilgi azaldı. Elimde 1,5 ton yünüm var. Satılmadığı takdirde çöpe atacağım. Devletimizin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Besiciler olarak bu konuda mağdur durumdayız."

Samet Sezgin ise 2 bin 700 rakımlı yaylada besiciler olarak birbirlerine yardım ettiklerini belirterek, "Yayladaki arkadaşlarımızın desteğiyle koyunları kırkıyoruz. Kadınlar da bize yardımcı oluyor. Sabah erkenden geliyoruz akşama kadar çalışıyoruz. Şu anda yüne fazla rağbet yok. Çünkü herkes hazır yatak alıyor. Hayvancılık zor, ancak bizim için eğlenceli." dedi.

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