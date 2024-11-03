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Yaşam

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban keçileri görüntülendi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban keçileri görüntülendi

Tunceli

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, el değmemiş doğasıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de yılın her döneminde milli parkın belirli noktalarını mesken tutuyor.

Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler, milli parkın Venk Köprüsü mevkisindeki meşe ormanlarında görüntülendi.

Bir süre bazı bitkileri yiyerek beslenen keçiler, izlenildiklerini fark edince kayalıklara doğru tırmandı.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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