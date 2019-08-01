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Yaşam

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kepır Yaylası

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bakir güzellikleri ve eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekleyen 3 bin 377 rakımlı Kepır Yaylası, yemyeşil çayırları, dereleri ve buzul gölleriyle adeta göz kamaştırıyor.

Sidar Can Eren   | 01.08.2019
Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Kepır Yaylası

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan 3 bin 377 metre yükseklikteki Kepır Yaylası, yaz aylarında tertemiz suların aktığı dereleri, buzul gölleri ve yeşilin onlarca tonuna bürünen çayırlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde zengin florası, endemik türleri ve yaban hayatı varlığı açısından dikkati çeken Tunceli'nin Ovacık ilçesi, yılın her mevsimi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine adeta hayran bırakıyor.

İlçedeki Munzur Dağları'da yer alan Kepır Yaylası da özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yemyeşil çayırları, çevresi karla kaplı buzul gölleri ve dereleriyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Yöredeki Gözeler köyüne 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz doğasıyla öne çıkan Kepır Yaylası'nın güzelliğini görmek isteyenler, Munzur Dağları arasında yaklaşık 4 saatlik zorlu ve yorucu bir yürüyüş gerçekleştirerek yaylaya ulaşıyor.

Yaylada çevresi karla kaplı buzul göllerini gezip şehrin stresi ve kargaşasından uzakta kamp yaparak doğayla iç içe vakit geçirenler, bazen de su sıcaklığı 5 ile 10 derece arasında değişen göllerde yüzmenin tadını çıkarıyor.

Yaz mevsiminin geç gelmesinden dolayı ilkbahar ve kış mevsiminin bir arada yaşandığı Kepır Yaylası'nda, doğa harikası mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan koyun sürüleri de güzel görüntü oluşturuyor.

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