Muhtar cami avlusunu adeta botanik bahçesine dönüştürdü
Giresun'da köy muhtarı tarafından avlusu ve duvarları rengarenk çiçeklerle donatılan Yalıköy Camisi, çevresine ayrı bir huzur veriyor.
Giresun
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Yalıköy'ün 61 yaşındaki muhtarı İsa Kırbaş, caminin etrafını rengarenk çiçeklerle donattı.
Farklı tür ve renkteki çiçekler, cami avlusunun içi ve duvarlarında yaz kış görsel şölen oluşturuyor. Cami, adeta botanik bahçesini andırıyor.
Yalıköy Camisi'nde çiçeklerin oluşturduğu bu güzel görüntü, ayrı bir huzur veriyor.
İsa Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır caminin çevresini çiçeklendirmek için uğraş verdiğini söyledi.
Yaz ve kış farklı çiçek türlerini caminin bahçesine diktiğini anlatan Kırbaş, her mevsim caminin etrafının çiçeklerle çevrili olduğunu belirtti.
"Yaptığın işi severek yaparsan zor olmuyor"
Kırbaş, çiçeklere meraklı olduğunu ifade ederek, "Hercai menekşe, sardunya, şakayık, begonya, papatya gibi çiçekler var. Çiçekler sürekli bakım istiyor ancak bana zor gelmiyor. Yaptığın işi severek yaparsan zor olmuyor." dedi.
Ziyaretçilerin çiçekleri gördüğünde çok beğendiğini dile getiren Kırbaş, "Camimize gelip bahçemizi görenler teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Sırf çiçekleri görmek için ziyarete gelenler de var. Bir kez ziyaret edip tekrar gelenler de oluyor." diye konuştu.
"Camimiz buraya her gelene moral aşılıyor"
Cami imamı Kesim Gedik de camilerin bulundukları bölgenin adeta kalbi olduğunu belirterek, "Kalp sağlam olmalı ki hayat pompalamalı. Bu camimiz de köye, buraya her gelene moral aşılıyor. Göze hitap eden bir güzellik var çevrede." ifadelerini kullandı.
Gedik, camilerin hayat, neşe, coşku vermesi gerektiğini dile getirerek, "Her insanın çocukluğunda bir cami algısı vardır. Şu anda cami kapalı ancak muhtarımızla caminin içini, dışını canlı tutmaya çalışıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.