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Yaşam

Mehmetçiğin bulduğu yaban keçisi yavrusuna Halep keçisi süt annelik yapıyor

Hakkari'de sınır hattında askerler tarafından bitkin halde bulunan yaban keçisi yavrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde besleniyor.

Mesut Varol  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Mehmetçiğin bulduğu yaban keçisi yavrusuna Halep keçisi süt annelik yapıyor

Van

Hakkari'de sınır hattında askerler tarafından bitkin halde bulunarak Van'da koruma altına alınan yaban keçisi yavrusuna Edremit ilçesinden getirilen Halep keçisi annelik yapıyor.

Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda daha göbek bağı bile kurumamış yaban keçisi yavrusunu aç ve bitkin halde buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber veren askerler, sütle besledikleri yaban keçisini ekiplere teslim etti.

Kısa süre önce dünyaya geldiği belirlenen keçi yavrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada koruma altına alınan yavrunun sağlıklı beslenebilmesi için Edremit ilçesindeki bir çiftlikten Halep ırkı keçi getirildi. Evcil keçi, yaban keçisi yavrusuna süt annelik yapıyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bitkin düşen ya da yaralı olan hayvanları tedavi ettikten sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

Aslan, "Hakkari'de sınır bölgesinde Mehmetçik tarafından bir yaban keçisi yavrusu bulundu. DKMP ekiplerine haber verilerek bize ulaştırıldı. İlk geldiğinde daha göbek kordonu kurumamıştı. 3 günlük olduğunu tespit ettik. Aç kalmıştı, önce biberon ve damar yoluyla besledik." diye konuştu.

Yavru keçinin iyi beslenmesi gerektiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Doğal olarak yetişmesi gerektiğine kanaat getirdik. Bu kapsamda bir süt anne getirdik. Süt anne hemen yavru keçiyi kabul etti. Şimdi kendi yavrusuymuş gibi yanına yaklaşıyor. Üç aşamada doğaya salacağız. Belli bir süre kendi habitatında beslenecek. Şimdi sağlık durumu gayet iyi. İkinci aşamada doğada gözlemleyeceğiz, üçüncü aşamada da tamamen doğaya salacağız. Bu yıl üç yavruyu (yaban keçisi yavrusu) merkezimizde besledik. Merkezimizde her türlü hayvan için habitat alanı var."

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