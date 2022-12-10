Mavi Masa'ya "metro çarşısında klasik müzik yerine Ankara havası çalınsın" başvurusu
ABB Mavi Masa Alo 153, "Metro çarşısında klasik müzik yerine Ankara havası çalınsın" ve "Otobüste uyuyakaldım. Şoför kontağı kapatıp evine gitti. Yardım edebilir misiniz?" şeklinde birbirinden farklı taleplerle arandı.
Ankara
AA muhabirinin büyükşehir belediyesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ABB bünyesinde 2009'dan bu yana hizmet veren ve vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileten Mavi Masa merkezi, en çok 08.00-11.00 ile 15.30-19.00 saatleri arasında aranıyor.
Yetkililer, şikayetlerin yüzde 70'inin çözümle sonuçlandığını, bu kapsamda yıl içinde alınan 3 milyon 256 bin 76 çağrının 2 milyon 473 bin 585'inin telefonda çözüldüğünü bildirdi. Çağrıların 782 bin 491'i de başvuruya dönüştürüldü.
Çağrı merkezinden memnuniyet oranı yüzde 96
Çağrı merkezine gelen aramalarda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik şikayetler, şehir içi gezi, asfalt ve sosyal yardım talepleri ile sayaç arızaları başvurulan konular arasında öne çıktı.
Vatandaş memnuniyet oranının yüzde 96 olduğu belirtilen çağrı merkezine gelen asılsız ihbarlar ise hem sistemi hem de görevlileri meşgul etti.
Gülümseten çağrılar
Çağrı merkezine ilginç ve gülümseten konularda da talepler geldi.
SMS yoluyla kendisine gönderilen internet bağlantısını açan bir vatandaşın, "SMS metninde çerezleri kabul et yazıyordu, ben de kabul ettim. Kabul ettiğim çerezlerimi ne zaman göndereceksiniz?" ile bir diğer vatandaşın "Otobüste uyuyakaldım. Şoför kontağı kapatıp evine gitti. Yardım edebilir misiniz?" şeklindeki talebi dikkati çekti.
"Kızılay metro çarşısında klasik müzik yerine Ankara havası çalınsın, insanlar eğlensin oynasın istiyorum." önerisi de çağrı merkezine gelen aramalar arasında yer aldı.
Kızılcahamam'daki hamamlar hakkında Mavi Masa'yı arayan bir vatandaş ise "Kızılcahamam'da vatandaşa ücretsiz havlu veriliyor fakat peştamal verilmiyor. İnsanın cebinde 5 lira olmadığı zamanlar da oluyor. Bir şort 15 liradır. Hamam yönetiminden mantıklı cevap istedim ama alamadım. Havlu ücretsiz verildiği gibi peştamal neden ücretsiz verilmiyor?" ifadelerini kullandı.
Alo 153'e gelen aramalar arasında "Köpeğinin terbiyesini bozduğu için bölgedeki köpeklerin toplatılması" talebini içeren ve otomobiliyle seyir halindeyken kaplumbağanın yanından geçtikten sonra "Ben şimdi ne yapabilirim?" sorusu da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.