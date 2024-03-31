Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı

Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı.

Halil İbrahim Sincar, Abidin Yel, Ekrem Payan, Beşir Şavur  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Mardin

Mardin'de, saat 07.00'den itibaren oy verme işlemlerinin başlamasıyla seçmenler sandık başına gitti.

Merkez Artuklu ilçesinin Suriye sınırına yakın kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki Ortaköy Atatürk İlkokulu'nda bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle sandıkta oy kullandı.

Mahalle sakini 53 yaşındaki Cemalettin Bağış, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu mübarek ramazan ayının hürmetine seçimlerin selametle geçmesini diliyoruz." dedi.

Bu arada, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyünde yaşayan Süryaniler, Anıtlı İlkokulu'nda oy kullandı.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Aho Akyüz, köyde demokratik bir şekilde oylarını kullandıklarını dile getirerek, "Köyümüz çok eski. Köyde, 130 kişi yaşıyor. Herkes özgürce oyunu kullanıp evine dönüyor." dedi.

Şırnak

Şırnak'ta da 343 bin 495 seçmen 1168 sandıkta saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Şırnaklı kadınların bölgede "Fistan" denilen yöresel kıyafetleri ile oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu.

Yöresel kıyafet giyen vatandaşlardan Emine Uçar, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Uçar, "Bu kıyafetlerimizi düğün, kına ve nişan günleri gibi özel günlerde giyiyoruz. Bugün bizim ve memleketimiz için özel bir gün, o nedenle bu kıyafeti tercih ettik." diye konuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de yaşayan ve renkli giyimiyle tanınan 77 yaşındaki Aziz Serim de giydiği sarı renk takım elbisesiyle Sur Mahallesi'nde İsmail Ebul-İz Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Her vatandaş gibi demokratik hakkını kullanmak için oy kullandığını kaydeden Serim, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin paylaşım
Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bu seçimi geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı yürüyecek
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
Bayburt'ta muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı

Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı

Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Oy kullanmaya atla gittiler

Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turist yoğunluğu

Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turist yoğunluğu
İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı

İstanbul'da seçim nedeniyle yollar boş kaldı
Aydın'da bazı seçmenler efe kıyafetleriyle oy kullandı

Aydın'da bazı seçmenler efe kıyafetleriyle oy kullandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet