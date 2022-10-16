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Yaşam

Maden ocağında hayatını kaybeden oğlunun gülümsemesi aklından çıkmıyor

Türkiye Taş Kömürü (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 22 yaşındaki oğlu Rahman'ı kaybeden baba Yusuf Özçelik, evladını gülen yüzüyle yad ediyor.

Veysel Altun, Mustafa Çavuş   | 16.10.2022
Maden ocağında hayatını kaybeden oğlunun gülümsemesi aklından çıkmıyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Bartın

Maden ocağında çalışmak için başvuru yapan Rahman Özçelik, Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Makaracı köyünden 5 kişiyle 2019 yılında dede mesleği madenciliğe başladı.

Üç yıldır TTK Amasra Müessesesinde çalışan Özçelik, köyünden 4 arkadaşıyla 14 Ekim'de maden ocağındaki patlamada hayatını kaybetti.

Makaracı köyünde dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilen Özçelik'in samimiyeti ve esprili kişiliğiyle çevresinde sevilen biri olduğu öğrenildi.

Baba Yusuf Özçelik, AA muhabirine, oğlu Rahman'ın neşeli biri olduğunu belirterek, "Samimi arkadaşlarıyla şakalaşması, gülmesi hiç aklımdan çıkmıyor. Oğlum diye demiyorum ama kimselerle herhangi bir sıkıntısı yoktu, işine gider gelirdi." dedi.

Maden ocağında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Özçelik, "Öncelikle memleketimizin başı sağ olsun. 41 şehidimize ayrı ayrı rahmet diliyorum. Ölenler öldü, bunların geri dönüşü yok. Önlemlerin alınmasını diliyoruz, mutlaka uygulansın." ifadesini kullandı.

Babasının da Zonguldak'ta önceden madencilik yaptığını dile getiren Özçelik, "Amca oğlu da madenciydi. Benim de amca oğlum halen devam ediyor madenciliğe. Köyümüzde 4 şehit var. Köyde kurada çıkan 5 kişiden 4'ü şehit oldu." diye konuştu.

Özçelik, köylerinde eskisi kadar madencilikle uğraşanın bulunmadığını sözlerine ekledi.

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