Dolar
42.42
Euro
49.31
Altın
4,207.70
ETH/USDT
2,825.60
BTC/USDT
87,377.00
BIST 100
11,130.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının derbi izleme hayali gerçek oldu

Çocukken lösemi teşhisi alan ve bir süredir kan kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Hamza Ayaz Şişli'nin "derbi seyretme hayali" gerçek oldu.

Enes Taha Ersen  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının derbi izleme hayali gerçek oldu Fotoğraf: Muhammed Furkan Dursun/AA

İstanbul

Geçirdiği zorlu ve yorucu tedavilere karşılık yüzündeki gülüşü hiç kaybetmeyen ve sosyal medyada çektiği videolar ile Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran Şişli, 20 Kasım'da Fenerbahçe yönetiminin davetiyle Can Bartu tesislerinde ağırlandı. Burada 1 Aralık 2025'in, Şişli'nin doğum günü olduğunun öğrenilmesi üzerine Fenerbahçe yönetimi, küçük taraftarı derbi günü stadyumda ağırladı, İstiklal Marşı seremonisine çıkan çocuklar arasında ona da yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Stadyuma annesinin refakatinde gelen Şişli, maçı kendisi için ayırılan tribündeki yerinden takip etti.

Stadyuma gidişinde AA muhabirine hayalinin gerçekleşmesiyle ilgili açıklamada bulunan Şişli, "Bugün benim en büyük hayalim gerçek oldu. İlk defa maça girmiyorum ancak ilk kez bir derbide, maç öncesi seremonide yer alacağım. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Stadyuma yaklaştığımızda bu heyecanım her an daha da artıyor. Bu mutluluğa imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Aynur Özbey ise Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine, misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkürlerini iletirken, "Ayaz'ın mutlu olmasına katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha güzel kutlamalarda birlikte olmayı diliyoruz, bunun için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından stadyumun dışında da Ayaz için bir sürpriz vardı. Kendilerini stadyumun dışında bekleyen onlarca taraftar, küçük Fenerbahçeli Ayaz'ın doğum gününü "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Ayaz." tezahüratlarıyla kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Afet haberciliği salt bir gazetecilik pratiği değildir
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tüm taraflara resmi yazımızı yakın zamanda göndereceğiz

Benzer haberler

Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının derbi izleme hayali gerçek oldu

Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının derbi izleme hayali gerçek oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet