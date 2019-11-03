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Yaşam

Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor

Karaçam ormanında krater gölünün bulunduğu Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muharrem Cin   | 03.11.2019
Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor (Fotoğraf :Muharrem Cin - AA)

Kütahya

Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde orman içinde doğal güzelliklere sahip Gölcük Yaylası, sahip olduğu krater gölü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerden ilgi görüyor. İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklığında yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor. ( Muharrem Cin - Anadolu Ajansı )

Kütahya'nın Simav ilçesinde orman içinde doğal güzelliklere sahip Gölcük Yaylası, sahip olduğu krater gölü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklıkta yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor.

Şehir stresinden uzakta yemyeşil orman içinde dinlenmek, piknik yapmak, balık tutmak, fotoğraf çekmek isteyenler ile doğa yürüyüşü yapmayı tercih edenler dolayısıyla özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaçamlar ile kaplı yaylanın her mevsimde farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Bölgenin, termal kaynaklara da yakın olduğunu belirten Biçer, "Yaylamız krater gölüyle, doğal ve eşsiz güzellikleriyle ilgi çekiyor. Burası belediyemize devredildikten sonra yaptığımız yol ile ulaşımı kolaylaştırdık. Ziyaretçilerimiz artık buraya daha kısa ve güvenli bir yoldan ulaşabiliyor. Yerli ve yabancı turistlerin bu güzellikten daha fazla istifade etmesi için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kampçıların da gözdesi

Biçer, zaman zaman yurdun dört bir yanından kampçıların geldiği yaylaya bu amaçla uygun ortamlar hazırlamayı planladıklarını aktardı.

Gölcük'ün, sessizliği, sakinliği ve bol oksijeniyle zaman zaman sporcuları ağırladığını söyleyen Biçer, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde atletizm milli takımımızın sporcuları kamp yaptılar, buradan çok memnun ayrıldılar. Gölcük Yaylası'nın en önemli özelliği halen bakir bir alan olmasıdır. Ziyaretçilerini de bu yönüyle kendisine çekiyor. Burası Ege Bölgesi'nin Abant'ı olma potansiyeline sahip bir yer. Gerçekleştireceğimiz projelerle Gölcük Yaylası'nı Ege'nin Abant'ı haline getireceğiz."

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Gözde Akdemir de Gölcük Yaylası'nın doğa harikası olduğunu, arkadaşları ve ailesiyle zaman zaman buraya geldiklerini belirtti.

Yaylada 3 yıldır işletmecilik yapan Şahin Göker ise bölgeye yılın dört mevsiminde ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

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