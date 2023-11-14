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Yaşam

Köy okulu öğrencileri ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince, Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i görmemiş ve köy okullarında okuyan 50 öğrenci Ankara'ya götürüldü.

Veysel Altun  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Köy okulu öğrencileri ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti

Samsun

Öğrenciler, Anıtkabir Aslanlı Yol'da yürüyerek tören alanına geldi. Mozoleye çelenk koyan öğrenciler, Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Atatürk'ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel bakım eşyalarına kadar birçok eşyanın sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen öğrenciler, böylece Atatürk'ün hayatı ve yaptıkları hakkında kitaplarda okuduklarından daha fazlasını öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Anıtkabir ziyaretinden sonra eski Meclis binası, MTA Tabiat Tarihi Müzesini gezen öğrenciler, Atatürk'ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyaları da görme fırsatı buldu.

Dernek başkanı Burcu Keskin, köy okulu öğrencileri ile Atatürk'ün huzurunda bulunmanın kıvancını ve gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet olarak bırakmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olarak açtığı kutsal yolda hiç durmadan ve yorulmadan, milletimizin en uygar medeniyetler içinde yer alması için çalışmaktayız. Bu mücadelemizde bizlerin en önemli esin kaynağı, Ulu Önder'in açtığı bu kutsal yol ve bizlere bırakmış olduğu ilkeleridir. Bu değerlerin önemi, her geçen gün daha da iyi anlaşılmaktadır. Çünkü biliyoruz ve görüyoruz ki Atatürk'ün ışığı sadece bizlerin yolunu değil, tüm insanlığın yolunu aydınlatacak yüksek değerler taşımaktadır."

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