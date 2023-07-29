Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,876.00
BTC/USDT
29,331.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam

Koruma altına alınan kırlangıç yuvaları, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Van'ın Erciş ilçesindeki kırlangıç yuvaları, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Necmettin Karaca  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Koruma altına alınan kırlangıç yuvaları, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

İlçenin Haydarbey Mahallesi'nde, daha önce inşaat için kum çıkarılan tepenin yamacına yüzlerce kuş yuva yaptı.

Koruma altına alınan ve jandarma ekiplerince sürekli denetlenen bölge, fotoğrafseverler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Fotoğrafçılar, yüzlerce kuşun yuva yaptığı yamaçta en iyi fotoğrafı çekmek için ter döküyor.

Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Mesut Özlek, AA muhabirine, arkadaşlarıyla bu güzelliği yerinde görüp fotoğraflamak için bölgeye geldiğini anlattı.

Özlek, "Jandarma ekiplerinin burayı koruduğunu görmek bizi mutlu etti. Ortaya çok güzel ve doğal bir oluşum çıkmış. Biz de doğa fotoğrafçıları olarak bu anları ölümsüzleştirmeye geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik. Kaymakam beye, vatandaşlara ve jandarma ekiplerine duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ederiz." dedi.

Gamze Tunç ise "Buraya geldiğimizde bu kadar kuşun yuvalarını nasıl karıştırmadan bulduklarını görünce çok şaşırdık. Çünkü hepsi yan yana. Harika bir görüntü. Fotoğraf açısından çok verimli bir gün geçirdik. İnşallah buranın korunması uzun yıllar sürer." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
Milli sporcuların sözleşmeli öğretmen olarak atanmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Muğla'da büyük yangınların ikinci yılında yanan alanlar tekrar yeşeriyor
Hulusi Akar: Kutsal kitaplara yönelik provokasyonlar, çağ dışı ve alçak saldırılardır
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Koruma altına alınan kırlangıç yuvaları, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Koruma altına alınan kırlangıç yuvaları, fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Van Emniyeti yeni birimleriyle suçlularla mücadele ediyor

Van Gölü'ndeki çekilmeyle yeni mikrobiyalitler ortaya çıktı

Van Gölü'nün el değmemiş koyları doğaseverlerin yeni rotası oldu

Van Gölü'nün el değmemiş koyları doğaseverlerin yeni rotası oldu
Bakan Uraloğlu, Van'da güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı

Bakan Uraloğlu, Van'da güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı
Van Gölü, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunacak

Van Gölü, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet