Köroğlu Dağları'nın karla kaplı yayla ve ormanları havadan görüntülendi
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın yayla ve ormanları, aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Bolu
Sık çam ve gürgen ağaçlarının yer aldığı Aladağ ve Kartalkaya bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2,5 metreye yaklaştı.
En yüksek noktası 2 bin 400 metre olan Köroğlu Dağları'ndaki yayla ve ormanların karla kaplı manzarası havadan görüntülendi.
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