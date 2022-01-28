Dolar
13.60
Euro
15.17
Altın
1,784.94
ETH/USDT
2,418.30
BTC/USDT
36,853.00
BIST 100
1,991.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Köroğlu Dağları'nın karla kaplı yayla ve ormanları havadan görüntülendi

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın yayla ve ormanları, aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Zafer Göder   | 28.01.2022
Köroğlu Dağları'nın karla kaplı yayla ve ormanları havadan görüntülendi Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Sık çam ve gürgen ağaçlarının yer aldığı Aladağ ve Kartalkaya bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 2,5 metreye yaklaştı.

En yüksek noktası 2 bin 400 metre olan Köroğlu Dağları'ndaki yayla ve ormanların karla kaplı manzarası havadan görüntülendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek
Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı
Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay

Benzer haberler

Köroğlu Dağları'nın karla kaplı yayla ve ormanları havadan görüntülendi

Köroğlu Dağları'nın karla kaplı yayla ve ormanları havadan görüntülendi

Karla kaplı Bolu Dağı, güneşle ayrı güzelliğe büründü

Kartalkaya'da kayak pistine dronla yemek servisi

Samanlı Dağları'nda 'beyaz örtü' havadan görüntülendi

Samanlı Dağları'nda 'beyaz örtü' havadan görüntülendi
Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı

Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı
Dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi

Dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi