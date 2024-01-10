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Yaşam

Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi

Konya'da üç ayların gelişini kutlamak için gerçekleştirilen "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Zehra Melek Çat  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi Fotoğraf: Zehra Melek Çat - AA

Konya

Kentte yüzlerce yıldır sürdürülen gelenek kapsamında, Selçuklu Kongre Merkezi ile Kılıçarslan Şehir Meydanı başta olmak üzere birçok noktada etkinlikler yapıldı.

Her yıl "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen programlarda, binlerce çocuk aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ilk gününde çocuklar için müzikaller, konserler ve gösteriler yapıldı.

Beş gün sürecek festival boyunca çocuklar sevilen çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleriyle eğlenirken, aileler de söyleşilerle çocuk eğitimi konusunda bilgiler alacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu otoparkına çocuklarıyla gelen binlerce vatandaş ise düzenlenen etkinlikte eğlendi.


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