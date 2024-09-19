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Yaşam

Konya'da bisiklet yolunu işgal eden araçların üzeri mavi brandayla kaplandı

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Havva Dereağzı  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Konya'da bisiklet yolunu işgal eden araçların üzeri mavi brandayla kaplandı

Konya

Bisiklet logolu brandalarla yollarının işgaline dikkati çeken bisikletseverler, araç sürücülerine daha duyarlı olmaları için çağrıda bulundu.

Konyalı bisikletsever Haluk Ay, 10 yıldır aktif olarak bisiklet kullandığını belirterek, Konya'nın 635 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olduğunu söyledi.

Ay, Konya Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kullanımı konusunda çok büyük katkıları, projeleri olduğunu dile getirerek, "Ne yazık ki trafikte bisikletliye saygıyı henüz oturtamadık. Bir araba veya motosiklet sürücüsü trafikte diğer sürücülerden kendilerine saygı duyulmasını bekliyorsa biz bisikletseverler de 'Bize saygı duyulsun, bize yol verilsin, bizim haklarımız da korunsun' istiyoruz. Lütfen bisiklet yollarımızı boş bırakalım." dedi.

"Bisikletliler güvenle bisiklet kullanmak istiyor"

Bisiklet kullanıcısı İsmail Berat Tanoğlu da araç sürücülerinin bisiklet yolunda yaptığı işgalin ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının güzel sonuçlar getirmesini temenni etti.

Bir başka bisiklet sürücüsü Yakup Özyurt ise farkındalık çalışmasının araç sürücülerinin dikkatini çekecek güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, sürücülerin trafikte daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Elzem Arıkan da uzun yıllardır bisiklet kullandığını belirterek, bisiklet yollarının sadece araç sürücüleri tarafından değil zaman zaman yayalar tarafından da işgal edildiğini dile getirdi.

"Birbirimize saygı duydukça, gülümsedikçe sorunlar çözülecek diye inanıyorum"

Ahmet Kaan Alp ise farkındalık oluşması adına hayata geçirilen projenin çok güzel olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Konya 7'den 77'ye değil belki beşikten mezara kadar bisiklete binen bir şehir olduğu için eminim ki bu duyarlılık toplumda ciddi boyutlara ulaşacaktır. Bu konuda hep hassas olduk, hep bisiklet üzerindeydik. Bisiklet Konya'yı sever Konyalı da bisikleti sever. Toplum aslında anlayışlı sadece trafik yoğun olduğu için birbirimize tahammülümüz azaldı. Ama 'Birbirimize saygı duydukça, gülümsedikçe sorunlar çözülecek.' diye inanıyorum."

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