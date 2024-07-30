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Yaşam

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ilk yardım ünitesinde 45 göçmen kuş tedavi edildi

Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda 45 göçmen kuş tedavi edildi.

İlyas Gün  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki ilk yardım ünitesinde 45 göçmen kuş tedavi edildi

Samsun

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde beş yıl önce kapatılan ve bir buçuk ay önce tekrar hizmete açılan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi, yabani hayvanlara şifa dağıtıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan göçmen kuşlar da Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde tedavi altına alınıyor.

Yabani Hayvanlar İlk Yardım Ünitesi'nde, bir buçuk ayda, çeşitli yerlerinden yaralanan 45 göçmen kuş, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Her türlü müdahaleye uygun tasarlanan klinikte ayrıca yavru kuşların bakımı da yapılıyor. Hayvanlar, tedavi ve bakım sürecinin ardından yeniden doğal ortamlarına salınıyor.

Klinikte, 12 leylek, 7 peçeli baykuş, 1 martı, 1 posta güvercini ve 1 kara kaplumbağasının tedavisi sürüyor.

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