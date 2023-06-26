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Yaşam

Kayseri ve Kırşehir'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Bayram alışverişi yapmak isteyenler Kayseri'de 800 yıllık Kapalı Çarşı'da, Kırşehir'de ise tarihi Uzun Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Kaya, Serkan Güner  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Kayseri ve Kırşehir'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği yaşanıyor Fotoğraf: Ramazan Kaya/AA

Kayseri/Kırşehir

Kayseri'de giyim, bayram şekeri, ayakkabı, züccaciye, et ve süt ürünlerinin satıldığı tarihi Kapalı Çarşı, Kurban Bayramı'na iki gün kala vatandaşların tercih ettiği mekanların başında geldi.

Tarihi çarşıyı gezip bayram alışverişlerini yapan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü.

Kapalı Çarşı'da tekstil ürünleri satan esnaf Erdal Onmaz, AA muhabirine, 25 yıldır tarihi çarşıda esnaflık yaptığını söyledi.

Bayram nedeniyle piyasada canlılık olduğunu ifade eden Onmaz, "Yoğunluk biraz var, çok şükür. Eski bayramlar gibi olmasa da buna da şükür. Millet kentine, köyüne gitti kurbanını kesmeye. Biraz da masrafları oldu." diye konuştu.

Onmaz, bayramın ardından düğün sezonundaki hareketlenme ile satışlarının çok daha artacağını dile getirdi.

Kırşehir

Kırşehir'de tarihi Uzun Çarşı ile Ankara, Terme ve Lise caddelerinde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor.


Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Tarihi Uzun Çarşı'da kuruyemiş ve bayramlık şeker satan Arif Karaboğa, bayram alışverişlerin sürdüğünü, arife günü daha fazla yoğunluk beklediklerini belirtti.

Pastane işletmecisi Ömer Yılmaz da son bir haftadır vatandaşlardan aldıkları siparişleri yetiştirme telaşında olduklarını anlatarak, "Bayram geldiği için tatlı yoğunluğumuz var. Arife ile bayramın birinci gününe yetiştirmeye çalışıyoruz. Önceki yıllara göre talepte fazlası var eksiği yok." dedi.

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