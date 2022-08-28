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Yaşam

Kastamonu'nun "saklı güzelliği" Ilıca Şelalesi serinlemek isteyenlerin tercihi oldu

Pınarbaşı ilçesindeki şelale, suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz ve yemyeşil bitki örtüsüyle ziyaretçileri buluşturuyor.

Özgür Alantor   | 28.08.2022
Kastamonu'nun "saklı güzelliği" Ilıca Şelalesi serinlemek isteyenlerin tercihi oldu

Kastamonu

Karadeniz'in "saklı güzellikleri" arasında bulunan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi, ziyaretçilere yaz sıcağında serinleme fırsatı sunuyor.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu ve bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ile tanınan Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi, kendine özgü doğal havuzu ve yemyeşil bitki örtüsüyle her yıl daha fazla turist çekiyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan Zarı Çayı'nın suyunun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz, özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden ilgi görüyor.

Şelalenin bulunduğu Ilıca köyü, Pınarbaşı ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Araçla gidilen köyden sonra şelaleye ulaşmak için yaklaşık 15 dakika yürümek gerekiyor. Farklı türdeki ağaçlar arasından yapılan yürüyüşün ardından şelaleye ulaşılabiliyor.

Ankara'dan şelaleyi görmeye gelen Şenol Ceyhan, AA muhabirine, bölgeyi görmeyi çok istediğini belirterek, "Şelaleyi çok methettiler, gerçekten de çok güzel. Çok beğendik, havuza girerek yüzdük. Suyun sıcaklığı çok güzel. İnsan suya girdiğinde üşümüyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum." dedi.

İstanbul'dan gelen Metin Yıldız da bölgeyi çok merak ettiklerini dile getirerek, "Ailem ve arkadaşlarımızla geldik. Herkese burayı tavsiye ederim. İklimi, doğası bir harika. Suyu çok güzel ve serin. Bu sıcakta herkese tavsiye ederim. Çok kalabalık ve çok eğlenceli bir yer." diye konuştu.

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