Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,472.30
BTC/USDT
41,597.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Yaşam

Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu başladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi, yarıyıl tatilini karın keyfini çıkararak değerlendirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Ziyaretçiler, kar kalınlığının 1,5 metre ölçüldüğü merkezde kayak ve snowboard yaparak tatillerini değerlendiriyor.

Çocuklar ise kızaklarla kayarak gönüllerince eğleniyor.

"Sömestir bereketiyle geldi"

Merkezde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Sömestir bereketiyle geldi." dedi.

Avcı, tüm pistlerin açık olduğunu, gelecek hafta otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmeleri için çocuklara yönelik özel etkinlikler yaptıklarını aktaran Avcı, tatilcilere gece de kayak yapma imkanı sunacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiasını yalanladı
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Havalimanı 2023'ü zirvede tamamladı

Benzer haberler

Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu başladı

Kartalkaya'da yarıyıl tatili yoğunluğu başladı

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul Havalimanı 2023'ü zirvede tamamladı

Bakan Uraloğlu: Gayrettepe istasyonunu İstanbullularla buluşturacağız

Bakan Uraloğlu: Gayrettepe istasyonunu İstanbullularla buluşturacağız
Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesi" ilgiyle takip edildi

Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracının "kenetlenmesi" ilgiyle takip edildi
Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı

Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet