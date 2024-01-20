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Yaşam

Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kar kalitesi, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve eşsiz doğa manzarasıyla binlerce kayakseveri ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Erzurum

Kar kalınlığının 149 santimetreye ulaştığı merkez, havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometrelik ulaşım imkanıyla çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Yarıyıl tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kayak merkezinde hazır bekledi.

Kayakseverlerden Arif Öztürk, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde Palandöken'e geldiğini belirterek, "Buradaki kar kalınlığı iyi durumda, çok güzel pistleri bulunuyor. Yarıyıl tatilinden dolayı yoğunluk da yaşanıyor gelmek isteyenlere burayı önerebilirim." ifadelerini kullandı.

Marmaris'ten gelen Metehan Açar da "Tatil nedeniyle kayak için Erzurum'a geldim. Buradaki kar kalitesi, kalınlığı ve otelleri diğer yerlere göre daha iyi." diye konuştu.

Ceren Daşkın ise merkezde keyifli vakitler geçirdiğini söyledi.

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