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Yaşam

Kartalkaya'da kayak pistine dronla yemek servisi

Zafer Göder   | 28.01.2022
Kartalkaya'da kayak pistine dronla yemek servisi

Bolu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 210 santimetreyi bulduğu kayak merkezindeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, sömestr tatilinde yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Konaklama ve günübirlik tatil için kayak merkezine gelenler, uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor.

Dronla yemek servisi

Kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel, kayak yaparken yemek molası vermek istemeyen tatilciler için kayak pistine yemek servisi hizmeti başlattı.

Kayak yaparken yemek isteyen tatilciler, otel bünyesinde hizmet gösteren kafeteryaya mesajla konum bilgisi atarak yiyecek siparişi veriyor.

Otelin aşçıları tarafından hazırlanan soğuk sandviçler, dronla tatilciye ulaştırılıyor.

Otelin genel müdürü Halit Ergül, yarıyıl tatili dolayısıyla Kartalkaya'da bulunan otellerin yüzde 100'e dolulukla hizmet verdiğini söyledi.

Kayak pistine yemek servisinden ziyaretçilerin memnun olduğunu dile getiren Ergül, dronla tüm pistlere ulaştıklarını ve siparişleri misafirlerine ulaştırdıklarını kaydetti.

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