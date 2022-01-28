Dolar
13.62
Euro
15.18
Altın
1,789.88
ETH/USDT
2,406.90
BTC/USDT
36,671.00
BIST 100
1,991.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatma Girik için Muğla'nın Bodrum ilçesinde Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Yaşam

Dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi

Gaziantep'te dağcı 7 arkadaş, güvenlik tedbirlerini alarak yoğun kar sonrası çökme tehlikesi bulunan çatılarda temizlik yapıyor.

Mehmet Akif Parlak   | 28.01.2022
Dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı

Gaziantep

Gaziantep'te bir grup dağcı, hobilerini mesleğe çevirerek çatılardaki karı temizliyor.

Kentte faaliyet gösteren Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Kulübüne üye 7 dağcı, bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Gaziantep'te çatılardaki karları temizlemek için kolları sıvadı.

Ücret karşılığında bina ve fabrikaların çatılarına çıkan dağcılar, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra küreklerle karları temizliyor.

Kulübün Gaziantep Şube Başkanı Ali Çekematma, AA muhabirine, ulaşılması güç yerleri daha çok tercih ettiklerini söyledi.

Yoğun kar sonrası bazı binaların çatılarında çökme meydana geldiğini hatırlatan Çekematma, şöyle konuştu:

"Aşırı kar, binaların çatılarında çökme riskinin artmasına sebep oldu. Bunları halk kendi imkanlarıyla temizleyemez. Çünkü eğim çok, riskli ve kaygan. Bizler dağcılık sisteminin tüm kurallarına uyarak en zor yerlere ulaşıyoruz. Emniyet kemeri ve güvenlik önlemlerimiz tamamen kurallara uygun. Düşersek bile havada asılı kalırız ve oradan kendi imkanlarımızla çıkma eğitimine sahibiz."

"Çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz"

Talep gelmesi durumunda önce binanın fiziki şartlarını incelediklerini belirten Çekematma, "Vatandaşlar son 3 gündür bizi yoğun şekilde aramaya başladı. Binaya bakıyoruz, çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz. Hobimizi mesleğe dönüştürmüş durumdayız. Dağcılık tecrübemizle bu kara kışta halkımızın yanındayız. Onların zor durumda yanlarında oluyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'nın Kovid-19 aşı oranı mevsimlik tarım işçileriyle yükselecek
Günlük Kovid-19 vakaları son bir ayda 3 kattan fazla arttı
Fransa'da 392 bin 168 Kovid-19 vakası belirlendi
Kovid-19 aşılarının tüp bebek tedavisine zarar vermediği belirlendi
Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay

Benzer haberler

Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı

Marmaray 4 günde 1 milyon 250 bin kişiyi taşıdı

Dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi

Kar, çayda kalite ve verimi artıracak

Tokat'ta yolu karla kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Tokat'ta yolu karla kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
'Ova balıkçıları'nın dondurucu kış şartlarında zorlu mesaisi

'Ova balıkçıları'nın dondurucu kış şartlarında zorlu mesaisi
İç Anadolu'nun karla kaplı 'kuş cenneti' doğaseverleri ağırlıyor

İç Anadolu'nun karla kaplı 'kuş cenneti' doğaseverleri ağırlıyor