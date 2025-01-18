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Yaşam

Kartalkaya yarıyıl tatilinin başlamasıyla kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da, yarıyıl tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Kartalkaya yarıyıl tatilinin başlamasıyla kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor.

Merkezde bulunan 2 bin yataklı 5 otel, yüzde 90 dolulukla hizmet veriyor.

Kartalkaya'ya gelenler, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerini değerlendiriyor. Bazı çocuklar da eğitmenlerden aldıkları derslerle kayak yapmayı öğreniyor.

Bölgede bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, Kartalkaya'nın yerli ve yabancı tatilciler tarafından en çok tercih edilen kayak merkezlerinden olduğunu belirterek, "İki metropol kent arasında olması, kar kalınlığı ve kar kalitesinin yüksek olması Kartalkaya'yı cazibe noktası yapıyor." dedi.

Avcı, yarıyıl tatilinin başlamasıyla kayak merkezine ilginin arttığına dikkati çekerek, yüzde 90 dolulukla hizmet veren otellere rezervasyonların devam ettiğini kaydetti.

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