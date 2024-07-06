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Yaşam

Kars'taki "kale köy" yıllardır Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Tunçkaya köyü sakinleri yaşamlarını Keçivan Kalesi'nde sürdürüyor.

Özgen Beşli  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Kars'taki "kale köy" yıllardır Tunçkaya köyü sakinlerini ağırlıyor Fotoğraf: Özgen Beşli / AA

Kars

Tunçkaya köylüleri, uzun yıllardır sarp kayalıklar üzerinde arazinin konumuna göre inşa edilen ve halen bazı sur kalıntılarının bulunduğu tarihi Keçivan Kalesi'nde yaşıyor.

Yöre halkının yerleşim yerine tek giriş kapısı olan surlarla çevrili kale kapısını kullandığı köyde, cami ve kilise gibi bazı tarihi yapıların kalıntıları da bulunuyor.

Yerleşim yerini çevreleyen surların bazı yerlerde yıkık vaziyette olduğu 80 haneli "kale köy", bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Drone ile görüntülenen köy güzel görüntü oluşturdu.

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