Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Hizmete Alım Töreni’nde konuşuyor
logo
Yaşam

Karadeniz yaylaları muhteşem manzaraları ile ziyaretçilerini bekliyor

Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran, bol oksijenli havası, kaynak suları, yemyeşil çayırların arasından geçen akarsularıyla doğa harikası yaylalar, kademeli normalleşme döneminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Duygu Avunduk   | 29.05.2021
Karadeniz yaylaları muhteşem manzaraları ile ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

Karadeniz'in yaylaları muhteşem manzaraları ile ziyaretçilerini bekliyor

Doğal güzelliğiyle gözleri kamaştıran, bol oksijenli havası, doğal kaynak suları, yemyeşil çayırların arasından geçen akarsularıyla doğa harikası yaylalar, kademeli normalleşme döneminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. İlkbaharı uğurlayıp yaz mevsimine hazırlanan Trabzon'daki yaylalar, çam ve ladin ağaçlarından oluşan gür ormanları, rengarenk çiçekleri ve tarihi dokusuyla seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

İlkbaharı uğurlayıp yaz mevsimine hazırlanan Trabzon'daki yaylalar, çam ve ladin ağaçlarından oluşan gür ormanları, rengarenk çiçekleri ve tarihi dokusuyla seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaylalar, bu yıl da şanslı ziyaretçilerine güzelliklerini sunmaya başladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, son yıllarda yayla turizmine ilginin arttığını, bölgenin yaylalarının yanında tarihi ve yemek kültürüyle de ön plana çıktığını söyledi.

Ekim, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliği olan Ortamahalle evleri için sokak sağlıklaştırma projesi yürütüldüğünü, restorasyonu tamamlanan St. Michael Kilisesi'nin de bölgenin güzelliğine güzellik kattığını aktardı.

Bu yıl geçen yıllara göre daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Ekim, "Belediye olarak son zamanlarda turizmden daha fazla pay almak ve yaylaların canlılığını artırmak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız yerli ve yabancı turistlerimize hizmet ederek, herkesin bu güzelliklerden istifade etmesini sağlamak." diye konuştu.

Ekim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 2 yıldır turizm sezonunun elverişli geçmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Salgın kurallarına riayet ederek bu sezon yaylalarımızın turistlere ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Bozulmamış doğasıyla yaylalarımız, bu yıl özellikle Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan birçok yerli ve yabancı turistin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Bu yıl da şehir gürültüsünden ve bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yaylalar yer alacaktır. Sessizlik içerisinde yükselen kuş sesleri ve serin havasıyla kendisini dinlemek isteyenlerin yaylalara akın edeceğini düşünüyorum. Yaylalarımız 4 mevsim ilgi görmektedir ancak özellikle Hıdırnebi ve Kayabaşı yaylalarımıza Arap turistlerin ilgisi her yıl giderek daha da artıyor."

Ziyaretçilerin yaylalarda yeşilin az görülen tonlarına şahitlik edebildiğine işaret eden Ekim, "Yaylaların birçok noktasında rastlanan büyüklü küçüklü şelaleler de görülmeye değer manzaralar sunuyor. Kademeli normalleşme döneminde yerli ve yabancı turistlerimizi Akçaabat'ımıza ve yaylalarımıza bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı
Hindistan'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 320 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı

Benzer haberler

Karadeniz yaylaları muhteşem manzaraları ile ziyaretçilerini bekliyor

Karadeniz yaylaları muhteşem manzaraları ile ziyaretçilerini bekliyor

Sağlık çalışanlarının Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında 'aşı' mesaisi sürüyor

Türkiye'den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satıldı

Karadeniz somonu ihracatında gelir yüzde 188 arttı

Karadeniz somonu ihracatında gelir yüzde 188 arttı
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı

Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
Dededen kalma tohumlarla 70 yaşında çiftçilik yapıyor

Dededen kalma tohumlarla 70 yaşında çiftçilik yapıyor