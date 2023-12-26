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Yaşam

Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi

Kar kalınlığı 60 santimetreyi bulduğu Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen turistler, kayak, snowboard ve kızak kaydı.

Hüseyin Demirci  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Sarıkamış Kayak Merkezi hareketlendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Sarıçam ormanları, kristal karı, uzun pistleriyle öne çıkan ve sezonun 23 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Merkezde yoğunluk oluşturan turistler, kayak, snowboard ve kızak kaydı, atlı kızakla gezinti yaptı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, gazetecilere, kar yağışıyla kayak merkezinde hareketliliğin başladığını söyledi.

Doğal kar ile sezonu açtıklarını hatırlatan Taş, "Bütün misafirleri buraya davet ediyoruz. Gördüğünüz üzere Sarıkamış’ın bütün doğal güzellikleri iç içe. Sarıçamlar içinde kristal kar taneleri üzerinde kayağınızı yapabiliyorsunuz. Rezervasyon talepleri çok olumlu, giderek artıyor. Kazasız belasız bir sezon diliyorum." dedi.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez de geçen senelerdeki kuraklık sıkıntısını bu yıl yaşamadıklarını belirterek, "Beklenen kar geldi. Oteller dolmaya başladı ve yılbaşı için doluluklar artıyor. İnşallah bu sene hayırlı, bereketli bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Atlı kızakla gezinti yapan Deniz Öner ise Doğu Ekspresi turu ile bölgeye geldiğini ve memnun kaldıklarını anlattı.

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