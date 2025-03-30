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Yaşam

Kapadokya'da yerli turistler bayram sabahı gökyüzünde süzüldü

Ramazan Bayramı tatili için Kapadokya'ya gelen yerli turistler, sıcak hava balon turuna katılarak bayram sabahı gökyüzünde süzüldü.

Behçet Alkan  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Kapadokya'da yerli turistler bayram sabahı gökyüzünde süzüldü Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

 9 günlük bayram tatilini tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya'da geçirmek isteyen yerli konuklar, gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen balon turuna ilgi gösterdi.

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki vadilerde bulunan balon kalkış alanlarında ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonları, yolcuların sepetlere alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne havalandı.

Balon turuna katılan yerli turistler, yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.

27 Mart'tan beri olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamayan balon turuna yabancı ve yerli turistlerin ilgi göstermesi dolayısıyla bölgedeki 156 balon yaklaşık 2 bin 500 kişiyle tam kapasite uçtu.

Balonlarda yer bulamayan yerli ve yabancı turistler ile manzarayı seyretmek isteyenler, vadi yamaçlarındaki seyir alanlarında kalabalık oluşturdu.

Tura katılanlardan Hasan Tahsin Özilter, AA muhabirine, Kapadokya'yı balon turuna katılarak kuş bakışı izlemenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Muğla'dan Kapadokya'ya ilk defa geliyoruz. Gezilecek yerler harika. Bir de balon turu yapalım istedik. Burayı görmelerini kesinlikle tavsiye ederim. Peribacaları ve diğer tarihi mekanlarda farklı atmosfer var. Balona binmek istemiştik daha önce ama gelemedik. Bayramın ilk gününde kısmet oldu." dedi.

Murat Koca ise Kapadokya'nın turizm merkezlerinin birçoğunu gezdiğini, balon turunda farklı deneyim elde edeceğini söyledi.

Murat Özkan da bayram tatili için geldiği Kapadokya'da eşi ve çocuğuyla balon turuna katılarak, bayram sabahına doğacak güneşi gökyüzünde karşılayacaklarını ifade etti.

Sıcak hava balon pilotu Eftal Durak, Kapadokya'nın bayram tatilinde en çok ilgi gören turizm merkezlerinden olduğunu dile getirerek, "Birkaç gündür uçuş yapamıyorduk. Bugün hava güzel. Misafirlerimizin balon turuna talebi çok fazla. 156 balonla beraber gökyüzünde şölen oluşacak. Misafirlerimize bu deneyimi yaşatacağız." diye konuştu.

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