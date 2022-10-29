Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu
Kapadokya'da sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.
Nevşehir
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balonlarının sepetlerine Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.
Göreme beldesindeki kalkış alanında sepetlerine turistleri de alan balonlar, peş peşe gökyüzüne yükseldi.
Bölge semalarında renkli görüntü oluşturan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.