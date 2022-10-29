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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul ediyor
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Yaşam

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

Behçet Alkan   | 29.10.2022
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balonlarının sepetlerine Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Göreme beldesindeki kalkış alanında sepetlerine turistleri de alan balonlar, peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Bölge semalarında renkli görüntü oluşturan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzüldü.

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