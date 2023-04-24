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Yaşam

Kapadokya, bayram tatilinde 73 bin 605 kişiyi ağırladı

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 605 kişi ziyaret etti.

Behçet Alkan  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Kapadokya, bayram tatilinde 73 bin 605 kişiyi ağırladı Fotoğraf: Behçet Alkan - AA

Nevşehir

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'ı aşarken, müze ve ören yerlerinde de yoğunluk oluştu.

Ülkenin dört bir tarafından bölgeye gelenler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gezdi, sıcak hava balonu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bayram tatilinde bölgedeki müze ve ören yerlerine 73 bin 605 kişi gezdi.

Bayram tatilinde Zelve Ören Yeri 22 bin 533 kişi ile en çok ziyaretçinin ağırlandığı turizm alanı olurken, Göreme Açık Hava Müzesi 20 bin 495, Kaymaklı Yeraltı Şehri ise 12 bin 363 ziyaretçi çekti.

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