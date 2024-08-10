Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,430.80
ETH/USDT
2,638.60
BTC/USDT
60,946.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İzmir'de hastaya aynı ameliyatta hem stent hem de kalp pili takıldı

İzmir'de kalp yetmezliği teşhisi konulan ve kalp pili takılması için ameliyata alınan hastaya operasyon sırasında üst ana toplardamarının tıkalı olduğunun tespit edilmesi üzerine önce stent, ardından kalp pili takıldı.

Haydar Toprakçı  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
İzmir'de hastaya aynı ameliyatta hem stent hem de kalp pili takıldı

İzmir

Balıkesir'de yaşayan ve karaciğer ile böbrek yetmezliği bulunan Coşkun Temeltaş (60), artan nefes darlığı sorunu üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu.

Kalp pili takılması kararlaştırılan Temeltaş, ameliyata alındı. Ameliyat esnasında üst ana toplardamarının tıkalı olduğu belirlenen Temeltaş'a önce damarı açılarak stent yerleştirildi, ardından da stentin içinden kalp pilinin kabloları geçirilerek yerleştirildi.

"Bu çok nadir vakayı literatüre bildireceğiz"

Temeltaş'ın ameliyatını Doç. Dr. Mustafa Doğduş ve Uzm. Dr. Caner Topaloğlu ile gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cihan Altın, AA muhabirine hastayı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takip ettiğini anlattı.

Yaklaşık 12 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastada ciddi kalp yetmezliğinin geliştiğini belirten Altın, kalp yetmezliğinin dünyada en çok ölüme yol açan hastalıklardan olduğunu söyledi.

Hastanın yakın zamanda nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Altın, şöyle konuştu:

"Bu tür hastalara biz kalp pili takarak ömürlerini uzatabiliyoruz. Sol kolundan diyalize girdiği için pili sağ taraftan takmaya karar verdik. Sağ kolunda pil takmaya çalışırken tesadüfen sağ üst ana toplardamarının tıkalı olduğunu saptadık. Bu, aslında çok nadir olan, literatüre bildirilebilecek bir durumdur. Üstten gelen toplardamar tamamen tıkalıydı. Bu tür durumda çoğunlukla işlem bırakılır, devam edilmez ve pil takılamaz ama biz imkanlarımız geniş olduğu için ekibimizle ilk önce toplardamara bir stent taktık ve bu stentin içinden pil kablolarını geçirerek yerleştirebildik. İşlem çok başarılı geçti. Bu çok nadir vakayı literatüre bildireceğiz."

Altın, üst ana toplardamar tıkandığında genelde yüzde ve boyunda şişlikler meydana geldiğini ancak hastada hiçbir bulgunun bulunmadığına dikkati çekerek, "Bu da hastanın hiçbir belirti göstermeden toplardamarının tıkalı olabileceğini gösteren önemli bir bulgu. Pil takılan hastalarda akla gelmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur." dedi.

Coşkun Temeltaş da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu anda çok rahatım, çok iyi nefes alıyorum ve kısa sürede taburcu olacağım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: İsrail, Gazze'de yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir
UYAP ile günde 900 binin üzerinde kullanıcıya hizmet veriliyor
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı
Bakan Işıkhan: İş-Pozitif projemizle bugüne kadar 408 bin 139 kadın işe yerleştirildi

Benzer haberler

İzmir'de hastaya aynı ameliyatta hem stent hem de kalp pili takıldı

İzmir'de hastaya aynı ameliyatta hem stent hem de kalp pili takıldı

70 yaşındaki babasının böbreğiyle yeniden hayat buldu

Diyarbakır'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren 72 yaşındaki hasta için havalandı

Bacağından alınan toplardamarın bağırsak atardamarına bağlanmasıyla hayata döndü

Bacağından alınan toplardamarın bağırsak atardamarına bağlanmasıyla hayata döndü
Bacak ve kolunda güç kaybına neden olan tümörden 6 saatlik ameliyatla kurtuldu

Bacak ve kolunda güç kaybına neden olan tümörden 6 saatlik ameliyatla kurtuldu
Beyin ameliyatı sonrası kısmi felç geçiren kadın fizik tedaviyle ayağa kalktı

Beyin ameliyatı sonrası kısmi felç geçiren kadın fizik tedaviyle ayağa kalktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet