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Yaşam

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı'nın ikinci gününü İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, tarihi yarımadanın bulunduğu alanda yoğunluk oluşturdu.

Elif Somuncu  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu - AA

İstanbul

Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar ve turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin bulunduğu Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'ne akın etti.

İstanbulluların yanı sıra şehir dışından gelenler ile yabancı turistlerin de uğrak noktası olan tarihi yarımadada ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile müze ve camileri gezdi.

Ziyaretçilerin bazıları banklarda ve çimenlerde oturarak güzel havanın tadını çıkarınken, bir kısmı da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

İstanbul'un ünlü lezzetleri mısır ve simit alan ziyaretçiler, fotoğraf ve video çekerek anılarını kayda aldı.

"Bayramda özellikle İstanbul'un nasıl olduğunu merak ettik"

Sultanahmet Meydanı'na Esenyurt'tan geldiklerini belirten Halim Saltık, gezebilmek için kurban kesim işini bayramın ilk günü hallettiklerini söyledi.

Eşiyle İstanbul'u gezmek için Ankara'dan geldiklerini kaydeden Ahmet Tugay Öz, "Tarihi yarımadayı geziyoruz. Bayramımız güzel ve keyifli geçiyor. Hava da çok güzel. Bayramda özellikle İstanbul'un nasıl olduğunu merak ettik. Biz de o yüzden eşimle beraber gezmeye geldik. Çok güzel oldu." dedi.

Semih Avcı da çalıştığı için bayramın nasıl geçtiğini anlamadığını, İstanbul'un çok kalabalık olduğunu, turistlerin genel olarak İstanbul'da kaldığını ve vapurla karşıya geçmek istediğini ancak kalabalık nedeniyle vazgeçtiğini belirtti.





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